«الأرصاد»: طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة تسجل 35 درجة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إنَّ درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها مثل هذا الوقت من العام في معظم محافظات الجمهورية، مبينة أنَّ اليوم درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تكون 35 درجة مئوية، وهي درجات الحرارة المسجلة في الظل، نتيجة استمرار ارتفاع نسب الرطوبة الموجود بشكل كبير أغلب المحافظات، ونشعر بها أعلى من القيم بقيمة تتراوح من درجتين إلى 3 درجات، وتكون درجات الحرارة المحسوسة ما بين الـ37 درجة مئوية لـ38 درجة مئوية.

زيادة سطوع أشعة الشمس نهارًا

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى»، ومن تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر ودينا شرف، أنَّ فترات النهار تشهد زيادة لسطوع أشعة الشمس، ولذلك طقس فترة النهار هو طقس حار رطب على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى والأجواء شديدة الحرارة بالمناطق الجنوبية خلال فترات النهار، وخلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة ولا نشعر بها إلا بساعات الليل المتأخرة وفترات الصباح الباكر.

أجواء معتدلة خلال فترات الليل

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنَّ الأجواء معتدلة خلال فترات الليل، والأجواء مستقرة بشكل كبيرة باستثناء الاضطراب بحركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج، المستمر اليوم وغدًا وبالتدريج مع يوم الثلاثاء، تبدأ سرعات الرياح تهدأ وتنخفض الأمواج وتبدأ سرعات الرياح تستقر بشكل كبير على البحر المتوسط ولكن البحر الأحمر معتدل ومؤهل لكافة أعمال الصيد والملاحة الحرية.