ضبط 20 شخصا بتهمة الاتجار في المخدرات خلال حملة أمنية بالقليوبية

شنّ قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت الحملة عن ضبط 20 قضية اتجار في المواد المخدرة بحوزة 20 متهمًا، لـ8 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 8161 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 8 أسلحة نارية وبيضاء، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات.