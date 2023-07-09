رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

ضبط 20 شخصا بتهمة الاتجار في المخدرات خلال حملة أمنية بالقليوبية

كتب:

محمد بركات
12:59 م | الأحد 09 يوليو 2023
وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

شنّ قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت الحملة عن ضبط 20 قضية اتجار في المواد المخدرة بحوزة 20 متهمًا، لـ8 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 8161 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 8 أسلحة نارية وبيضاء، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات.

اقرأ المزيد:

ضبط هارب من تنفيذ أحكام قضائية بالفيوم.. «منشور على فيسبوك كشفه»

«الداخلية»: ضبط 2369 مخالفة مرورية و306 أحكام قضائية متنوعة

ضبط 23 متهما بحيازة أسلحة ومخدرات وتنفيذ 406 أحكام قضائية في أسيوط

ضبط 2437 مخالفة مرورية وتنفيذ 209 أحكام قضائية متنوعة خلال 24 ساعة
بقلم محمد بركات