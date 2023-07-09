إخماد حريق في محل للمفروشات ببني سويف دون خسائر بشرية

أخمدت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم الأحد، حريقا نشب في محل للمراتب والمفروشات بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، دون وجود خسائر بشرية أو إصابات، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب الحريق.

بلاغ بنشوب حريق

تلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد تلقيهم بلاغ بنشوب حريق في محل للمراتب والمفروشات بشرق النيل، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه قوات الإطفاء إلى مكان الحريق على رأس سيارات الإطفاء لإخماد النيران.

سيارتا إطفاء لإخماد الحريق

ودفعت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق بالتعاون مع الأهالي، وجرت أعمال التبريد منعُا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

جرى تحرير محضر بالحادث وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة شؤونها، وطلبت تحريات المباحث حول الحريق وأسبابه، وكذلك ندب المعمل الجنائي للمعاينة والوقوف على أسباب الحريق.