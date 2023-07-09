ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

كثّفت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي تكثيف الحملات الأمنية، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة، في مجال أعمال تلك الإدارات.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها ضبط 1649 قضية متنوعة في مجال الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، و13064 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، و140 قضية في مجالات عدة أبرزها «الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، وتحري مدين لمصلحة الضرائب».

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط 104 قضايا متنوعة، وضبط المخالفات أبرزها «تأمين تنفيذ القرارات الإدارية - مخالفات مباني - محلات دون ترخيص»، وجارٍ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.