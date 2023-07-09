«التعليم» تراجع نموذج إجابة امتحان التفاضل والتكامل للثانوية العامة 2023 قبل نشره

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّ نموذج إجابة امتحان التفاضل والتكامل للثانوية العامة 2023، الذي أداه طلاب الصف الثالث الثانوي لشعبة علمي رياضة، اليوم، يراجع من قبل لجنة مكونة من 10 خبراء مختصين في مادة التفاضل والتكامل، يرشّحون من جانب مستشار المادة، ولا يُصحّح إلا بعد إقرار الخبراء.

نموذج إجابة امتحان التفاضل والتكامل للثانوية العامة 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّه بعد الانتهاء من مراجعة نموذج إجابة امتحان التفاضل والتكامل للثانوية العامة 2023، يعتمد من قبل اللجنة المتخصصة المكونة من 10 خبراء، ويرسل نموذج الإجابة المعتمد إلى جميع مراكز التصحيح للبدء في التصحيح الإلكتروني.

إجابة امتحان التفاضل والتكامل

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه سيتم إتاحة نموذج إجابة امتحان التفاضل والتكامل للثانوية العامة 2023، بعد الانتهاء من كل امتحانات الثانوية العامة 2023، على موقع وزارة التربية والتعليم، حرصًا من الوزارة على مصلحة الطلاب والحفاظ على تركيزهم وعدم تشتتهم.

تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

وعن تصحيح الامتحان، ذكرت وزارة التعليم، أنّ أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 بالنسبة للأسئلة المقالية على التابلت يتم من خلال عدد من المقدرين في ضوء مقاييس تقدير الأداء Rubric لكل سؤال، بواقع مصححين لكل سؤال، ضمانًا لدقة التقدير والاستعانة بمصحح ثالث في حال اختلاف تقدير المصححين؛ لوضع التقييم النهائي، بعد مراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الإلكتروني من قبل لجنة مكونة من 10 خبراء.