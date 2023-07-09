إجراءات عاجلة من وزير التعليم لرصد ومواجهة الغش.. ولجان خاصة للتصحيح

تواصل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، مع غرفة العمليات المركزية بمقر مديرية التربية والتعليم بالمحافظة عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة سير امتحانات مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة «علمي علوم»، ومادة الرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل» لشعبة «علمي رياضة»، ومادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والاطمئنان على وصول الأسئلة إلى جميع مقر اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، بحضور ياسر محمود مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

تصحيح أوراق اجابته في لجنة خاصة

واطمأن الوزير على تنفيذ التعليمات الخاصة بتوزيع ورق إجابة البابل شيت، وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بـ10 دقائق، وفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا؛ لتنفيذ إجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان، مشددًا على أنّ أي طالب سيتم رصده عبر منصّات التواصل الاجتماعي يقول إنّه غش داخل اللجنة في أثناء الامتحان، سيتم تصحيح أوراق إجابته في لجنة خاصة، مشددا على أنّ الوزارة لديها كل أدوات الرصد لمختلف الفيديوهات التي يتم تداولها على «السوشيال ميديا».

فحص هاتف المحمول

وأضاف الدكتور رضا حجازي، أنّ الطالب الذي يتم رصده من خلال فريق مكافحة الغش الإلكتروني في أثناء الغش باستخدام الهاتف المحمول، يتم التحفظ على جهاز الهاتف المحمول المستخدم، وتحرير محضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الطالب، وتطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، فضلًا عن فحص هاتفه المحمول، وفي حال ثبوت اتصاله خلال وقت الامتحان بأحد المدرسين بأي وسيلة من الوسائل سواء عبر اتصال هاتفي أو عبر تطبيقات التواصل المختلفة سيتم تحويل المدرس للتحقيق أيضا.

وشدد الوزير على أنّ الوزارة حريصة على اتخاذ كل الإجراءات الحاسمة التي من شأنها التصدي للغش بكل أشكاله؛ لضمان انتظام سير الامتحانات.