قرار حاسم من «التعليم» ضد الطالب المسؤول عن تصوير امتحان اللغة الإنجليزية

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، هوية الطالب المسؤول عن فيديو مُتداول عبر فيس بوك، حيث ظهر الطالب وهو يصور ورقة امتحان اللغة الإنجليزية داخل اللجنة، وبيّنت الوزارة، أنّ الطالب المذكور يدعى «ي. ح»، وجرى ضبطه أثناء تأدية امتحان اللغة الإنجليزية الخميس الماضي، داخل لجنة تابعة لإدارة أشمون التعليمية في محافظة المنوفية.

التحفظ على جهاز الهاتف المحمول

وأوضحت الوزارة، أنّه جرى التحفظ على جهاز الهاتف المحمول المستخدم مع الطالب، وعمل محضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب وتطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّها اتخذت قرارا بإحالة الملاحظين في اللجنة المذكورة للتحقيق بمقر ديوان عام الوزارة، وناشدت أبنائها الطلاب الالتزام بالإجراءات المتعلقة بسير الامتحانات، كما تهيب الوزارة بأولياء الأمور تقديم التوعية الكافية لأبنائهم حفاظا على مستقبلهم، وتجنبا لتعريضهم للإجراءات القانونية، حال الإخلال بأعمال مكافحة الامتحانات.