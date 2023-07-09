«التعليم» تحقق في مزاعم تداول امتحان التفاضل والتكامل الثانوية العامة

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ فريق مكافحة الغش الإلكتروني في الغرفة المركزية بالوزارة والمكلف بمتابعة امتحانات الثانوية العامة، يتتبع الصور المتداولة عبر جروبات الغش الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي «تليجرام»، والمزعومة لامتحان التفاضل والتكامل للثانوية العامة لطلاب شعبة علمي رياضة.

«عمليات التعليم» تتبع الأوراق المزعومة للتفاضل والتكامل

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنّه حال التأكد من الأسئلة المزعومة للتفاضل والتكامل للثانوية العامة 2023، سيتم ضبط الطلاب الغشاشين، واتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ على جهاز الهاتف المحمول المستخدم مع الطالب، وعمل محضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

امتحانات الثانوية العامة 2023

وبدأ طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية «الدورالأول»، قبل قليل، امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية «علوم»، ومادة الرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل» للشعبة العلمية «رياضيات»، ومادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، ورقيا بالبابل شيت، حيث يؤدي الطلاب الامتحان بنظام الأوبن بوك، ويتم تسليمهم كتيب مفاهيم مع بدء الامتحان، على أن يتم تسليمه مره أخرى مع نهاية الامتحان.

كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات «اللغة الأجنبية الثانية» فترة أولى، ومادة مقاييس المفاهيم «اللغة الأجنبية الثانية» فترة ثانية، كما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان التاريخ «ورقة أولى».