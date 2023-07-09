عاجل.. «التعليم» تحقق في مزاعم تداول امتحان الجيولوجيا عبر «تليجرام»

زعمت جروبات الغش الإلكتروني عبر موقع التواصل الاجتماعي «تليجرام»، نشر أجزاء من امتحان الجيولوجيا وعلوم البيئة، الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي علوم الآن باللجان الامتحانية، بعد بدء الوقت الأصلي للامتحان، الذي انطلق في التاسعة صباحًا.

«عمليات التعليم» تتبع الصور المزعومة للجيولوجيا

وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ فريق مكافحة الغش الإلكتروني في الغرفة المركزية بالوزارة والمكلف بمتابعة امتحانات الجيولوجيا الثانوية العامة 2023، رصد الصور المتداولة عبر جروبات الغش الإلكتروني على «تليجرام»، والمزعومة لامتحان الجيولوجيا وعلوم والبيئة، وذلك بعد بدء الوقت الأصلي للامتحان الذي بدأ في التاسعة صباحا.

إجراءات صارمة ضد «الغشاشين»

وأكد المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّه حال التأكد من الصور المزعومة والمتداولة لأسئلة الجيولوجيا للثانوية العامة على جروبات الغش الإلكتروني، سيتم ضبط «الغشاشين» فورا؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وفق قانون مكافحة الغش الإلكتروني.

وفي سياق متصل، يتابع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، انتظام سير امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 الدور الأول، بمحافظة سوهاج، مؤكدا حرصه الشديد على متابعة سير أعمال امتحانات الثانوية العامة بمختلف محافظات الجمهورية، لضمان الانضباط، والتأكد من تنفيذ جميع الإجراءات والقواعد المنظمة للامتحانات.

ومن جانبه، رحب محافظ سوهاج بزيارة الوزير، مؤكدا أن المحافظة تحرص على انتظام سير الامتحانات بسلام، وتوافر كافة التجهيزات اللازمة بمقار اللجان لاستقبال الطلاب والمراقبين، وتوفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات، لافتا إلى التنسيق والتواصل المستمر بين غرفة العمليات بالمحافظة، و الغرفة المركزية بالوزارة، وغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز لتلقى أي بلاغات والتعامل معها بشكل فوري.