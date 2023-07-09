ضبط أحد الأشخاص لإدارته شبكة بث قنوات مشفرة دون ترخيص بالقاهرة

تمكنت أجهزة الأمن في القاهرة من ضبط أحد الأشخاص بتهمة إدارة شبكة بث قنوات مشفرة دون ترخيص، واتخذت الإجراءات القانونية.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة المرج، بإدارة شبكة لبث القنوات الفضائية المشفرة، وإعادة توزيعها وبثها من داخل غرفة بعقار في دائرة القسم دون ترخيص ودون تفويض من أصحاب الحقوق المادية بالمخالفة للقانون.

وضبط المتهم بالغرفة المشار إليها وبحوزته 9 أجهزة «ريسيفر»، وجهاز لتوزيع إشارة، وجهاز «راوتر»، وجهاز «سويتش» لتوزيع الصورة، و4 قطع استقبال إشارة، ووحدة كمبيوتر، واعترف بإدارة الشبكة؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية.