تمويل 33 ألفا و258 مشروعا بقيمة 3 مليارات و195 مليون جنيه بالبحيرة

قال المحاسب أكرم مكرم، المدير التنفيذي لـ«مشروعك»، إن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية يواصل نشاطه على أرض محافظة البحيرة، موضحا أنه شهد تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية، وبلغ إجمالي حجم القروض الممنوحة من خلال المشروع منذ انطلاق المبادرة وحتى الآن، 3 مليارات و195 مليونا و520 ألف جنيه.

مبادرة مشروعك في البحيرة

وأضاف «مكرم»، أن إجمالي القروض جاءت لتمويل 33 ألفا و258 مشروعا استثماريا متنوعا «تجاري وصناعي وزراعي وخدمي»، مشيرا أن تلك المشروعات ساهمت في توفير 93 ألفا و122 فرصة عمل لشباب الخريجين بمدن ومراكز المحافظة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أن المشروع يُعد بوابة للشباب لريادة الأعمال من خلال منحه قروضا ميسرة لتنفيذ مشروعات تنموية تساعد في دعم الاقتصاد الوطني، موضحة أنه يعمل على توفير فرص عمل حقيقية تساهم في زيادة دخل المواطنين ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.

تسهيل منح القروض للشباب

ووجهت بتذليل كافة العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين، مع الالتزام بإجراءات التقديم والاستشارات الفنية التي يحتاجها المشروع متمثلة في دراسات جدوى وفرص التدريب الفني والإداري بجانب.

كما وجهت بإصدار التراخيص المؤقتة من إدارة «مشروعك» وتكثيف أعمال التوعية لدى الشباب لتحفيزهم للاستفادة من المميزات التي يقدمها المشروع، موضحة أن هناك اهتمام من الدولة بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال «مشروعك»، لما له من دور محوري في تنمية ودفع عجلة الإنتاج في مختلف المجالات.

وذكرت أن المشروع يهدف إلى تشجيع الشباب على إقامة مشروعات استثمارية خاصة، وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروع، والذي يبدأ من 25 ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه.