ضبط 7 متهمين بالاتجار في المخدرات خلال حملة مكبرة بدمياط

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات مكبرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما استهداف وضبط حائزي وتجار المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

ووفق بيان أصدرته الوزارة، اليوم الأحد، فإن قطاع الأمن العام، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، وجه بشن حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (فارسكور – الزرقا – كفر سعد - كفر البطيخ ) وقسمي شرطة (دمياط الجديدة – رأس البر).

وأسفرت الحملات، عن ضبط 6 قضايا «اتجار» في المواد المخدرة بإجمالي مضبوطات عبارة عن (كمية لمخدر الحشيش وزنت 11,500 كيلوجرام).

ضبط كمية من البانجو والهيدرو

كما جرى ضبط (كمية لمخدر البانجو وزنت 6 كيلوجرامات - كمية لمخدر الهيدرو وزنت 18 كيلوجراما – كمية لمخدر الهيروين – بندقية خرطوش – فرد محلى - عدد من الطلقات لذات العيار)، بحوزة 7 متهمين لـ4 منهم معلومات جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.