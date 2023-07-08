ضبط 87 مخالفة تموينية على الأسواق والمخابز بالدقهلية

كشف السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية عن قيام المديرية بشن حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية في مختلف الإدارات التابعة للمديرية، وتمكنت من ضبط 87 مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق.

شن حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية

وأضاف في بيان له أن الحملات جاءت بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات محافظة الدقهلية بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق لضبط المخالفين.

ضبط 87 مخالفة تموينية بالدقهلية

وأوضح أن الحملات المجمعة بالمديرية، قامت من خلال إدارة الرقابة التموينية وإدارة الرقابة التجارية والإدارات التالية:«بنى عبيد، الجمالية، السنبلاوين، المنزلة»، وقامت بتحرير 87 مخالفة تموينية متنوعة جاءت كالآتي:

-محضر عدم وجود ماكينة صرف الخبز.

-محضر بيع أعلي من السعر الرسمي.

-2 محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية.

-2 محضر عدم وجود سجل تفتيش.

-11 محاضر عدم مطابقة للمواصفات.

-15 محضرا تصرف فى دقيق بقيمة 75 شيكارة.

-39 محضرا نقص وزن ما بين 7 -15جم

-محضر سلع مجهولة المصدر.

-2 محضر غش تجاري.

-2 محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص.

-3 محاضر عدم وجود شهادة صحية.

-8 محاضر بيع بأعلي من السعر الرسمي سجائر.

وأكد «دايرة» استمرار مديرية التموين بالدقهلية في شن الحملات التموينية للحفاظ على الدعم المستحق للمواطنين من قبل الدولة.