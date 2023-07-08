ضبط دقيق وسماد مدعم و67 مخالفة تموينية في 3 مراكز بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية حملاتها على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 67 مخالفة تموينية متنوعة فى 3 مراكز، تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية.

حملات على المخابز البلدية

ففى مركز أبوقرقاص تم ضبط 40 مخالفة منها 38 مخالفة خلال حملات على المخابز البلدية للتأكد من جودة الخبز المنتج وتنوعت المخالفات بين: نقص وزن، وعدم نظافة، وعدم صرف بون، عدم وجود سجل تجارى، عدم الإعلان، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، بالإضافة إلى مخالفتين للمحال التجارية لعدم الالتزام بالأسعار المعلنة أو المقررة وبيع سلع بدون فواتير.

ضبط دقيق بلدي مدعم

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى من ضبط 20 مخالفة تموينية منها 17 للمخابز فى قرى حلوة،وبردنوها، وإدقاق، تنوعت ما بين عدم نظافة، و نقص وزن، و عدم صرف بون، وعدم إعلان، و3 مخالفات أخرى لمحال تجارية، بالإضافة إلى ضبط 9 شكاير دقيق بلدي مدعم ومخصص للمخابز البلدية، وضبط شيكارة سماد مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء وتم تحريز المضبوطات.

وفى مركز العدوة، حررت الوحدة المحلية 7 مخالفات تموينية خلال حملة تفتيشية على المحال التجارية لضبط الأسعار حيث تنوعت المخالفات بين عدم الإعلان عن الأسعار وسلع بدون فواتير.