ضبط متهم بطمس اللوحة المعدنية لسيارته على إحدى الطرق.. اعرف العقوبة القانونية

أمرت جهات التحقيقات، بحبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد رصده يسير بسيارته طامسا لوحاتها المعدنية على إحدى الطرق، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات التكميلية لمعرفة ملفه الجنائي.

البداية بمنشور على موقع «فيس بوك»

تعود أحداث الواقعة، عندما تم تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يتضمن قيام مالك سيارة بطمس لوحاتها المعدنية، وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إيقاف الرخصة لمدة تصل إلى 6 أشهر

وحول هذه العقوبة، يقول اللواء أحمد هشام مساعد وزير الداخلية السابق، الخبير المروري، أن الإدارة العامة للمرور شرحت العقوبة التي تنتظر كل شخص يقوم بالتلاعب في أرقام اللوحة المعدنية لعدم وضوحها، وتقع عليه عقوبات رادعة، كما أنها تصل لإيقاف الرخصة لمدة تصل لـ6 أشهر وهذه المخالفة لا يجوز التصالح فيها.