«مياه القناة»: نتعامل بسرعة شديدة مع بلاغات الكسور والأعطال المفاجئة

قال اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إن الشركة تتعامل مع بلاغات طوارئ المياه طوال فصل الصيف بسرعة شديدة، لإصلاح الكسور والأعطال المفاجئة.

التجاوب السريع مع المشكلات

وأضاف «عصمت» في بيان صحفي، أنه وجه بالتجاوب الفوري والسريع وتوفير كافة المعدات للانتهاء من أي أعطال أو كسور مفاجئة في الخطوط والشبكات، وإصلاحها في فتره زمنية وجيزة للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة في المحافظات الثلاثة السويس والإسماعيلية وبورسعيد.

وأكد على أن الشركة شهدت تدريبات مكثفة على مدار الفترة الماضية للمهندسين والفنيين للتعامل السريع مع الأعطال المفاجئة، قائلاً: «أصبحنا نجني ثمار التدريب الجيد».

إصلاح عطل في خط 600 مم شرق قناة السويس

وتابع رئيس شركة المياه، أنه تم إصلاح أعطال مفاجئة في خط 600 مم المغذي لقرية الأبطال والتقدم وشرق البحيرات، كما تم إصلاح كسر مفاجئ في خط 3 بوصة بالمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق، وإصلاح خط 4 بوصة بعزبة الغطوس، وإصلاح خط 4 بوصة بعزبة الهجانة.

وأضاف أن مهندسي وفنيي الشركة خلال الساعات القليلة الماضية نجحوا في إصلاح عطل في كسر مفاجئ بخط قطر 300 مم بمدينة فايد، وإصلاح خط قطر 8 بوصة على طريق ترعة السويس بمدينة فايد، وإصلاح خط 400 مم بر أيمن ترعة الإسماعيلية بمدينة أبوصوير.

كما نجحت فرق الطوارئ في إصلاح خط 8 بوصة بمنطقة السماكين، وكذلك تم إصلاح خط قطر 10 بوصة بمنطقة المحسمة أسفل كوبري محور 30 يونيه التابعة لمنطقة القصاصين، وإصلاح خط قطر 600 مم الدوايدة أبوعليان بالتل الكبير.