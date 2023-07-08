ارتفاع كبير بدرجات الحرارة في الإسماعيلية.. و«الطواري»: ابتعدوا عن أشعة الشمس

شهدت محافظة الإسماعيلية اليوم السبت، ارتفاعا في درجة الحرارة بشكل كبير عن الأسبوع الماضي بالتزامن مع رفع حالة الطوارئ في المحافظة بالكامل تحسبا لحدوث أي طارئ والتنسيق مع مرفق الإسعاف ومديرية الصحة.

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومنطقة القناة إن درجة الحرارة في الإسماعيلية اليوم وصلت إلى 40 درجة مئوية والعظمى زادت حدتها في وقت الظهيرة، فيما تسجل درجة الحرارة 24 للصغرى مع نشاط للرياح وصلت سرعتها إلى 26 كيلو في الساعة.

الطوارئ تحذر من الإجهاد الحراري

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ في منطقة القناة والإسماعيلية، من ارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير خلال اليوم السبت تستمر حتى الاثنين المقبل، وتبدأ في الانكسار الثلاثاء المقبل.

وحذر البيان المواطنين في محافظة الإسماعيلية بضرورة الابتعاد عن أشعة الشمس خاصة في وقت الذروة وارتداء الملابس القطنية الخفيفة واستخدام المظلة الشمسية خلال التواجد في الشوارع في ارتفاع الحرارة.

الأرصاد تنصح بتأجيل المواعيد خلال فترة الظهيرة

كما ناشد بيان الشبكة الوطنية للطوارئ في منطقة القناة المواطنين تجنب الوقوف تحت أشعة الشمس لمدة طويلة، وتأجيل المواعيد خلال الفترة من 2 ظهرا إلى 4 عصرا، مع تناول السوائل بكثرة في فصل الصيف، والتهوية الجيدة للمنازل وتقليل الاعتماد علي المكيفات لعدم التعرض لنزلات البرد.

وطالبت الشركة المواطنين الإكثار من تناول الفاكهة وخاصة البطيخ وعدم ترك كبار السن والأطفال داخل السيارات وإغلاق النوافذ لعدم تعريض حياتهم للخطر.