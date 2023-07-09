حبس شاب وشقيقه ضبطا بـ50 طربة حشيش في الإسماعيلية

أمرت نيابة التل الكبير بالإسماعيلية، خلال الساعات القليلة الماضية، بحبس شاب وشقيقه 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالاتجار في المواد المخدرة على نشاط واسع، وضبط كمية كبيرة من مخدر الحشيش بحوزتهما.

وواجهت جهات التحقيق، المتهمين فيما ضبط بحوزتهما من كمية كبيرة من الحشيش تجاوزت 50 طربة، وطلبت تحريات المباحث الجنائية وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حول نشاطهما، وعرض عينة من المواد المخدرة على المعمل الكيميائي لبيان ما بها من مخدر، وإرفاق نتيجة تقرير فحص العينة في أوراق القضية.

القبض على المتهمين

وكانت قد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية، برئاسة العميد أحمد بلبولة، بالتعاون مع الأمن الوطني والأمن العام والأمن المركزي نشاط شاب وشقيقه تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما، مُتخذين من دائرتي مركزي شرطة القصاصين وبلبيس مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

ونجحت مأمورية مكبرة بمشاركة العقداء أحمد عبد الله ومحمد جميل والرواد عبد الله عاشور وأحمد المحمدي، مفتشو الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في ضبط المتهمين حال استقلالهما سيارة بالقرب من مسكنهما بدائرة مركز شرطة القصاصين، وبحوزتهما 50 طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتفي محمول.

محام: المؤبد في انتظار المتهمين

وقال محمد حسن، محام في الإسماعيلية، إن المتهمين قد يواجها عقوبة السجن المؤبد بسبب حيازتهما لكمية كبيرة من المواد المخدرة بغرض بيعها والاتجار فيها على نشاط واسع ووجود سجل جنائي لهما.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن المحاكم الجنائية تغلظ من عقوبتها على تجار المواد المخدرة، خاصة مخدر الهيروين والمخدرات المستحدثة لما لها من خطورة على الفرد والمجتمع.