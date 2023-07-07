3 أبراج إشارات جديدة تدخل الخدمة بخطوط سكك حديد الإسماعيلية

شهدت خطوط السكك الحديدية في الإسماعيلية خلال الساعات القليلة الماضية، دخول أحدث أبراج الإشارات الخدمة بخط الإسماعيلية - الزقازيق، وخط الإسماعيلية - بورسعيد وتطوير المزلقانات على الخط بالكامل.

وقالت الشبكة الوطنية للطوارئ في منطقة القناة والإسماعيلية، في بيان، إنه في إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية بتطوير منظومة السكك الحديدية، من أحدث الجرارت والعربات وتطوير خطوط السكك الجديدة بأحدث التقنيات العالمية تم تحديث نظم الإشارات وتطوير المزلقانات.

وأضاف البيان أنه ضمن توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية جرى دخول برج إشارات محطة التل الكبير، وبرج إشارات محطة البعالوة وبرج محطة أبو صوير، وبرج إشارات القنطرة غرب.

وتابع أنه جرى تطوير أكثر من عشرة مزلقانات بأحدث نظم الأمان العالمية، في نطاق محافظة الإسماعيلية.

وأكد البيان المنشور على الصفحة الرسمية للشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومنطقة القناة، أنه جاري استكمال تطوير نظم الإشارات لمشروع خط بنها بورسعيد المار بالإسماعيلية.

الأبراج تستهدف زيادة الأمان

وبحسب البيانات الرسمية لوزارة النقل وهيئة السكك الحديدية فإن تطوير الأبراج يهدف إلى استبدال النظام الحالي الميكانيكي بآخر إلكتروني حديث يؤدي إلى زيادة عوامل الأمان والتحكم والسيطرة في سلامة وأمن مسير القطارات.

وقالت بيانات سابقة للسكك الحديدية إن أعمال التطوير تستهدف تقليل فترة التقاطر بين القطارات وزيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة وذلك بزيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد، كما يسهم التطوير في تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، وتتضمن متابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة.

وتشمل المنظومة تزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.