رصدت «الوطن» رأي طلاب الثانوية العامة في امتحان التفاضل والتكامل، الذي أداه طلاب الصف الثالث الثانوي الشعبة العلمية «رياضة»، اليوم، وفقا للجدول المعتمد من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، حيث عقد الامتحان ورقيا بالبابل شيت في لجان امتحانية مراقبة ومؤمنة.

رأي طلاب الثانوية العامة في امتحان التفاضل والتكامل

وأكد طلاب الصف الثالث الثانوي شعبة علمي رياضة، أنّ امتحان التفاضل والتكامل في مستوي الطالب المتوسط، إلا بعض الأسئلة الصعبة نسبيا، والتي تحتوي على «تركات» وتحتاج إلى تفكير، حيث تميّز الطلاب المتفوقين.

وزير التعليم يتابع امتحانات الثانوية العامة

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال زيارته لمحافظة سوهاج، انتظام سير امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 الدور الأول، بحضور الدكتور ياسر محمود، مدير مديرية التربية والتعليم بسوهاج.

وأكد الدكتور رضا حجازي، حرصه الشديد على متابعة سير أعمال امتحانات الثانوية العامة بمختلف محافظات الجمهورية، لضمان الانضباط والتأكد من تنفيذ الإجراءات والقواعد المنظمة للامتحانات.

من جانبه، رحب محافظ سوهاج، بزيارة الوزير للمحافظة، مؤكدا أنّ المحافظة تحرص على انتظام سير الامتحانات بسلام، وتوافر التجهيزات اللازمة بمقار اللجان لاستقبال الطلاب والمراقبين، وتوفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات، لافتا إلى التنسيق والتواصل المستمر بين غرفة العمليات بالمحافظة، والغرفة المركزية بالوزارة، وغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز لتلقى أي بلاغات والتعامل معها بشكل فوري.