«الزراعة»: لا صحة لإغلاق حديقة الحيوان لمدة عام ونصف تمهيدا لتطويرها

نفت الدكتورة مها صابر، مدير عام حديقة حيوان الجيزة، ما تمّ تداوله من أنباء حول إغلاق حديقة الحيوان بالجيزة بداية من غدٍ الأحد لمدة عام ونصف تمهيداً لبدء مشروع تطويرها، مؤكّدة أنَّ الحديقة مستمرة في فتح أبوابها لاستقبال الزوار، ولم يتم بعد تحديد الموعد النهائي لبداية الإغلاق والتطوير أو تسليمها للجهات التي سوف تتولى تلك المسئولية.

وكانت أنباء قد تمّ تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية عن بدء إغلاق حديقة حيوانات الجيزة غداً الأحد الموافق 9 يوليو وبالتالي إغلاقها أمام الزائرين.

إقبال كثيف خلال أيام العيد

أوضحت مدير عام حديقة حيوان الجيزة، لـ«الوطن»، أنَّ حديقة الحيوان بالجيزة تعتبر أحد أهم المقاصد لقضاء أوقات وقد شهدت إقبالًا كثيفًا من الزوار خلال أيام العيد، مبينًا أنَّ الأطباء البيطريين والعمال متواجدين في عملهم، وسوف يتمّ الإعلان عن إغلاق الحديقة فور تسليمها احتراماً لرواد الحديقة ومحبي الحيوانات، مؤكدة أن التطوير سوف يجعل الحديقة في حال أفضل ومصدر جذب للزوار.

مشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان بالجيزة

وكان مجلس الوزراء، قد أكّد في اجتماع سابق له اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، بشأن مشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان بمحافظة الجيزة، ضمن خطة الدولة لتطوير الحدائق الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص، لخدمة المواطنين وتحقيق عائد يضمن استدامة التشغيل، فس إطار من الحفاظ على الطابع التاريخي والفني المميز لتلك الحدائق.

وكان المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي قد أكّد في بيان سابق أن شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة هي المطور الرئيسي للمشروع وذلك بالتحالف والشراكة مع القطاع الخاص.

وتابع أنَّه سيتمّ أيضًا الاستعانة بخبرات شركات عالمية للتطوير والمتخصصة في مجالات تصميم حدائق الحيوان والبيئة الحيوانية والنباتية مثل شركة برنارد هاريسون العالمية التي تعتبر من أكبر مصممي حدائق الحيوان حول العالم وساهمت في تطوير حدائق مثل حديقة الحيوان بلندن وحديقة سنغافورة وسيتم الاستعانة أيضاً بشركة (World Wide Zoo) المتخصصة في مجال الهيكلة لتدريب العمالة بحديقة الحيوان على رعاية الحيوانات وتربيتها طبقاً للمعايير الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي لحدائق الحيوان.