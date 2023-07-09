«التعليم» تضبط المتهم بتصوير امتحان التفاضل للثانوية العامة داخل «دورة مياه»

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ضبط المسئؤولين عن تصوير أسئلة امتحان مادة التفاضل والتكامل للثانوية العامة، داخل إحدى دورات المياه، ونشره عبر صفحات الغش عبر موقع التواصل الاجتماعي «تليجرام»، مشددا على أنّه جرى تحويلهم للنيابة.

وكانت جروبات أولياء الأمور، تداولت صورا لامتحان التفاضل للثانوية العامة 2023 بعد بدء لجنة الامتحان، جرى التقاطها بجوار «بلاعة» إحدى دورات المياه، داخل لجنة امتحانات الثانوية العامة.

امتحان التفاضل للثانوية العامة

وأضاف وزير التربية والتعليم، أنّه تفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة سوهاج في مركز دار السلام، مؤكدا أنّه لمس انضباطا كبيرا داخل اللجان من قبل الطلاب، حيث جرى تفتيش وتمرير العصا الإلكترونية على الطلاب أثناء زيارتهم للمدرسة، وتأكد من عدم حيازة أي أجهزة غش من جانب الطلاب.