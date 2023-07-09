وزير التعليم يتابع انتظام أعمال امتحانات الثانوية العامة من سوهاج

استقبل اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، صباح اليوم، بديوان عام المحافظة، الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال زيارته للمحافظة، لمتابعة انتظام سير امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 الدور الأول، بحضور الدكتور ياسر محمود، مدير مديرية التربية والتعليم بسوهاج.

متابعة سير أعمال امتحانات الثانوية العامة

وأكد الدكتور رضا حجازي، حرصه الشديد على متابعة سير أعمال امتحانات الثانوية العامة بمختلف محافظات الجمهورية، لضمان الانضباط والتأكد من تنفيذ الإجراءات والقواعد المنظمة للامتحانات.

توفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات

من جانبه، رحب محافظ سوهاج، بزيارة الوزير للمحافظة، مؤكدا أنّ سوهاج حريصة على انتظام سير الامتحانات بسلام، وتوافر التجهيزات اللازمة بمقار اللجان لاستقبال الطلاب والمراقبين، وتوفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات.

ولفت المحافظ، إلى التنسيق والتواصل المستمر بين غرفة العمليات بالمحافظة، والغرفة المركزية في الوزارة، وغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز لتلقي أي بلاغات والتعامل معها بشكل فوري.