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«أزهرية الشرقية»: ختام امتحانات الشهادة الثانوية للقسم الأدبي بلا شكاوى

كتب:

نظيمة البحرواي
12:49 م | الأحد 09 يوليو 2023
امتحانات الثانوية الأزهرية

امتحانات الثانوية الأزهرية

قال الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية، إن طلاب الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي أدوا امتحانات اليوم الختامي وسط أجواء هادئة وآمنة.

أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية

جاء ذلك خلال تفقد «الجنيدي» لعدد من اللجان الامتحانية، اليوم الأحد،  حيث أدى طلاب القسم الأدبي امتحان اليوم الختامي في مادة اللغة الأجنبية الثانية.

وأشار رئيس المنطقة الأزهرية إلى توفير كل وسائل الراحة للطلاب، بما يضمن سير الامتحانات بسهولة ويسر، منوهًا على اعتبار مصلحة الطالب في المقام الأول أثناء أعمال تقدير الدرجات.

انضباط لجان الامتحان

وأشاد «الجنيدي» بانضباط اللجان الامتحانية والخدمات الشرطية، متمنيًا التوفيق والنجاح للطلاب.

يشار إلى أن طلاب القسم الأدبي بدأوا امتحانات اليوم الأول لامتحان الشهادة الثانوية الأزهرية في 4 يونيو الماضي، ولم تسجل غرف المتابعة الفرعية أي شكوى تخص امتحان اليوم الختامي للقسم الأدبي.

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