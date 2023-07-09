انطلاق الانتخابات الرئاسية في أوزبكستان

فتحت مراكز الاقتراع في أوزبكستان أبوابها، اليوم الأحد، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي تشهدها البلاد.

يخوض رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، انتخابات رئاسية أمام ثلاثة منافسين.

وتأتي هذه الانتخابات بعد إجراء استفتاء على تعديلات دستورية، 30 أبريل الماضي، أيدها أكثر من 90% من المقترعين، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

3 مرشحين يتنافسون مع ميرضيائيف

ويتنافس مع ميرضيائيف، ثلاثة مرشحين عن حزب البيئة وحزب الشعب الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي «عدالة».

وأخرج ميرضيائيف، البلاد من عزلة شبه كاملة منذ أن تولى السلطة في 2016، بعد وفاة إسلام كريموف، الذي حكم البلاد منذ العهد السوفيتي وأبقاها منعزلة عن أغلب دول العالم.

وعلى غرار دول أخرى في وسط آسيا، تحاول أوزبكستان الحد من الأضرار الجانبية الواقعة عليها من العقوبات الغربية على روسيا، شريكتها التجارية التقليدية، بسبب الحرب في أوكرانيا.