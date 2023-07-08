أخبار روسيا وأوكرانيا.. انتقادات لبايدن بعد إعلانه تزويد كييف بقنابل عنقودية

أثار إعلان إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية في نزاعها مع روسيا، انتقادات عدة من المشرعين الديمقراطيين الرئيسيين، حيث أكد عدد من كبار الديمقراطيين في لجنة قواعد مجلس النواب واللجان التي تمول وزارة الدفاع «البنتاجون» ووزارة الخارجية، أن توفير هذه الأسلحة المحظورة من قبل أكثر من 120 دولة، يعد تنازلاً عن المبادئ الأخلاقية العالية، وسيؤدي في نهاية المطاف إلى قتل المدنيين بشكل عشوائي، وفق ما أوردت صحيفة «بوليتيكو» اليوم السبت.

وقالت بيتي ماكولوم، من الحزب الديمقراطي، إن قرار إدارة جو بايدن بنقل الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا «غير ضروري وخطأ فادح»، مشددة على أنه «يجب التخلص من هذه الأسلحة من مخزوناتنا، وليس إلقاؤها في أوكرانيا»، بحسب تقرير الصحيفة الأمريكية.

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من جهتها غردت باربرا لي، على حسابها في موقع التغريدات القصيرة «تويتر» مؤكدة أنها «قلقة» من هذه خطوة تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية، فيما أوضح جيم ماكجفرن أنه بينما يدعم مساعدة أوكرانيا، إلا أن إرسال القنابل العنقودية يمثل «انفصالا» عن حلفاء الناتو مثل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإسبانيا.

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يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان أكد أن اتخاذ هذا القرار كان «صعبا للغاية» في وقت تعاني قوات كييف للتقدم ميدانيا في هجوم مضاد أطلقته قبل شهر لاستعادة أراض تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا وجنوبها.

وقال في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الأمريكية نشرت مقتطفات منها مساء الجمعة، إن اتخاذ هذا القرار كان «صعبا للغاية من قبلي، وبالمناسبة، لقد بحثت فيه مع حلفائنا».