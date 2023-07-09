إحالة رئيس لجنة مدرسة في الشرقية للتحقيق بسبب تصوير امتحان التفاضل

وجّه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم الفني، باتخاذ الإجراءات القانونية، تجاه «ج. خ» رئيس لجنة مدرسة علي مبارك الابتدائية التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية في الشرقية، و«م. ح» مراقب أول اللجنة، للتحقيق العاجل في مقر الوزارة، لما نسب إليهم من اتهامات بشأن تصوير امتحان التفاضل والتكامل للثانوية العامة، داخل دورة مياه في اللجنة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، في بيان عنها، أنّ الصور المتداولة لأجزاء من أسئلة امتحان مادة الرياضيات البحتة «تفاضل وتكامل»، جرى تصويرها داخل دورة مياه في مدرسة علي مبارك الابتدائية التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية في الشرقية.