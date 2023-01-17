مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني لقناة الحياة: وضوح الرؤية أهم أسباب جذب المستثمر

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن استقرار سعر الدولار ووضوح الرؤية الاقتصادية، من أهم أسباب جذب المستثمر، لافتًا إلى أن سعر الصرف من المحددات الرئيسية لدخول رؤس الأموال الأجنبية في الدول المختلفة.

سعر صرف العملة

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن سعر صرف العملة ليس أهم بالنسبة للمستثمر من وجود رؤية واضحة للبلاد في الملف الاقتصادي.

ثبات سعر الصرف

وأشار مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، إلى أن المستثمر يبحث عن ثبات سعر الصرف، ولديه احتياطات ومخصصات لانخفاض سعر الصرف، لافتًا إلى أن المستثمر في النهاية يحول أرباحه من الجنيه المصري للدولار، ضاربًا المثل بالمستثمر الذي حقق 100 مليون جنيه مصري أرباح، وسيحولها لدولارات، ستكون وقتها أكثر من 3 ملايين دولار.