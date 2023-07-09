«dmc» تنشر البرومو الدعائي لحفل تامر حسني بالعلمين الجديدة (فيديو)

نشر الحساب الرسمي لقناة «dmc» البرومو الدعائي الأول لحفل الفنان تامر حسني، بمدينة العلمين الجديدة، كأولى فعاليات وحفلات «مهرجان العلمين»، والمقرر أن يكون يوم 21 يوليو الجاري، إذ جرى فتح باب الحجز للحفل على موقع «تذكرتي».

أسعار تذاكر حفل تامر حسني في العلمين الجديدة

وتكون أسعار تذاكر حفل تامر حسني في العلمين الجديدة، كالتالي:

التذكرة العادية 400 جنيه، تذكرة المجموعة 800 جنيه، تذكرة الطاولات الخاصة بكبار الشخصيات وعددهم 6 فقط، 21 ألف جنيه، أما سعر تذكرة طاولة كبار الشخصيات التي تضم 10 شخصيات بلغ 75 ألف جنيه.

مهرجان العلمين أكبر مهرجان ترفيهي لتنشيط السياحة

ويعد مهرجان العلمين أكبر مهرجان ترفيهي لتنشيط السياحة، ويقام في الفترة من 13 يوليو، حتى 26 أغسطس المقبل، في حدث فني هو الأضخم خلال العام الجاري.