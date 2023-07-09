«مستثمري الغاز»: مصر في مقدمة كبار منتجي الغاز والطاقة النظيفة بالعالم

أكد الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، أنّ ثورة الغاز والطاقة خلال السنوات الـ10 المقبلة ستتوطن في منطقة شرق المتوسط، التي تقوده مصر حاليًا بعد تحقيق العديد من الاكتشافات البترولية الأخيرة والتغير الحتمي لخريطة إنتاج، وتوزيع الطاقة في العالم.

وأوضح سعد الدين أنّ مصر حققت، خلال السنوات القليلة الماضية، مراكز متقدمة على مستوى العالم بعد انضمام حقل ظُهر رسميًا لقائمة 10 حقول للغاز الطبيعى في العالم، والذي يقع في المياه الإقليمية المصرية شرق البحر المتوسط على بُعد 190 كيلومترًا من بورسعيد، علاوة على أنّ مصر أصبحت في المركز الثاني عربيًا، والخامسة عالميًا من بين مصدري الغاز المسال إلى أوروبا.

مصر ضمن أكبر 5 دول مصدرة للغاز لأوروبا

وتضم قائمة أكبر 5 مصدرين للغاز إلى الاتحاد الأوروبي أيضا أنجولا التي زادت إمداداتها بمقدار 9 مرات من الناحية النقدية (4.8 مليار يورو)، ومصر التي زاد الاتحاد الأوروبي مشترياته منها بمقدار 10 مرات (4.8 مليار يورو).

على صعيد متصل أضاف رئيس لجنة الطاقة بإتحاد الصناعات بأنه من المؤكد أن تتغير خريطة إنتاج الطاقة في العالم خلال 10 سنوات سواء على صعيد الدول المٌنتجة للوقود الأحفوى بكافة أشكاله وكذلك الدول المٌنتجة لمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تتربع مصر على عرش الإنتاج العالمى بعد امتلاكها لأكثر من 40 منطقة استكشفات للغاز الطبيعي والبترول، وكذلك إنشائها لأكبر محطات الطاقة النظيفة وطاقة الرياح في المنطقة.

تأمين مقدرات مصر البترولية بشكل مستدام

كما أشاد الدكتور محمد سعد الدين بالرؤية غير المسبوقة للقيادة السياسية على تأمين مقدرات مصر البترولية بشكل مستدام في كل مناطق الاستكشافات البترولية وزيادة القدرات الدفاعية والعسكرية بحراً وجواً وبراً خاصة في منطقة غاز شرق البحر المتوسط الذى سيكون محل الأطماع والصراعات خلال السنوات الـ10 المقبلة.