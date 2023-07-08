لبنى عسل عن نجاح حفل الأساتذة بدار الأوبرا: المصريون متعطشون للفن الراقي

قالت الإعلامية لبنى عسل، إن الشعب المصري والعربي متعطش للفن الراقي، موضحةً: «المشهد الرائع والعظيم الذي شاهدناه وتابعناه أمس على شاشة قناة الحياة في مشروع الأستاذة هو أول الحفلات التي جرى عرضها بدار الأوبرا المصرية».

وأضافت الإعلامية خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»: «هذا المشروع يتم برعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع دار الأوبرا المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية».

المصريون يقدرون الفن الراقي

وتابعت أن حفل الأساتذة يؤكد أن المصريين يقدرون الفن الراقي ويريدون إعادة إحيائه: «نريد أن يسمع شبابنا وأطفالنا ما سمعناه، ومع إعادة الصياغة من خلال توزيعات موسيقية مختلفة حتى يبدأ الشباب والجمهور في التعود عليها وتقبلها».

وأوضحت: «ما حدث بالأمس مؤشر على أن الجمهور المصري يريد هذا النوع من الفنون، فقد تصدرت قناة الحياة التريند أثناء وبعد إذاعة الحفل، والفنان الكبير مدحت صالح كان تريند، فهنا في مصر الأساتذة والأصل وقبلة الفن والإبداع».