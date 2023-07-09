فرحة بين طلاب الثانوية العامة بالأقصر لسهولة امتحانات اليوم: في مستوى الطالب المتوسط

أعرب طلاب الثانوية العامة شعبتي علمي علوم وأدبي بمحافظة الأقصر، عن فرحتهم بسهولة امتحان الجيولوجيا لشعبة العلمي علوم وعلم النفس لشعبة الأدبي، حيث أكد الطلاب أنّ الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط.

أراء طلاب الثانوية العامة بالأقصر في الامتحانات

الطالب أكرم مراد، المقيد في الشعبة العملية علوم في لجنة الأقصر الثانوية العسكرية، قال إنّ امتحان الجيولوجيا اليوم جاء سهلا وبسيطا وفي مستوى الطالب المتوسط، وكان به بعض التركات لكنها بسيطة.

وأوضح الطالب بيتر شنودة، بمدرسة خالد بن الوليد الثانوية العسكرية، أنّ امتحان الجيولوجيا أسعد جميع الطلاب، ورسم البهجة على وجوههم، حيث كان الوقت كافيا جدا، ولم يحتوي على أي نقاط من خارج المنهج.

علم النفس أسهل المواد

وأكد علي محسن، الطالب بمدرسة الأقصر الثانوية العسكرية، الشعبة الأدبية، أنّ امتحان علم النفس كان من أسهل مواد هذا العام، ولم يكن يحتاج لأكثر من ساعتين أو أقل لحل الامتحان.

وأوضح بيان غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بالأقصر، أنّ امتحانات اليوم مرّت بهدوء ولم تشهد أي حالات طارئة أو حالات غش، حيث جرى التشديد على عدم دخول الأجهزة الإلكترونية من هواتف محمولة أو سماعات وساعات ذكية إلى اللجان.