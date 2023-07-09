دار «نهضة مصر» تشارك في معرض زايد لكتاب الطفل بنسخته الأولى

تشارك دار نهضة مصر للنشر هذا العام بمعرض مدينة الشيخ زايد لكتاب الطفل في نسخته الأولى، والمقرر انطلاقه 13 يوليو حتى 24 من الشهر نفسه؛ بمجموعة كبيرة ومتنوعة من إصداراتها الثقافية الخاصة بالطفل، بالإضافة إلى عدد من كتب الإرشاد التربوي والمفيدة للآباء والأمهات في رحلتهم مع صغارهم، من بينها: «فيم يفكر صغيري؟ لتانيث كاري، وتنشئة الإنسان في العالم الرقم" لديانا جرابر، وأسر مسممة لسوزان فوروارد».

الاحتفاء بالكاتب يعقوب الشاروني في معرض زايد

وتحتفي الدار برائد أدب الطفل يعقوب الشاروني، وتوفر عددًا من مؤلفاته، مثل: «ليلة النار وثورة الأمهات في بيت الأسد ووحش الشوك الأزرق ومعجزة في الصحراء و سر ملكة الملوك وأبناء في العاصفة».

ويعد الشاروني من أهم كتَّاب الأطفال في عالمنا العربي؛ حيث إن له أكثر من 400 عمل نال عنها العديد من الجوائز العالمية والمحلية، وترجمت أعماله إلى لغات مختلفة، ونشرت نهضة مصر العديد منها.

يأتي كل هذا إلى جانب عدد كبير من المفاجآت، مثل الكتب العالمية بخصومات مميزة تصل إلى 40% على رأسها كتب ديزني، وناشيونال جيوجرافيك، ودي كي، ومجموعة من العناوين الجديدة الحاصلة على جوائز، مثل: «من أخذ العربة؟ لماريا دعدوش، ورسوم عبد الله قواريق، وبحر وجبل لوليد طاهر، ومن يعيد الدفء للمدينة؟ لأحمد طوسون، ورسوم بسمة حسام، وهروب صغير لعفاف طبالة، وسلسلة كلام سليم، وريهام وحروف الكلام لسماح أبوبكر، وغيرها».

ويستطيع ولي الأمر عبر النظر إلى الإرشادات التي يحملها الغلاف معرفة ما إذا كان الكتاب ذا محتوى معلوماتي أم خيالي، إلى جانب معرفة المرحلة العمرية لمحتوى الكتاب بدون الحاجة إلى تصفحه أو قراءته.

مواعيد معرض الشيخ زايد لكتاب الطفل

ويقام معرض الشيخ زايد لكتاب الطفل في الفترة من 13 حتى 24 من الشهر الجاري، ومقره في الامتداد الجديد لنادي الشيخ زايد الرياضي أمام المدرسة الأمريكية.