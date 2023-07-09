مايا مرسي تستعرض جهود مصر لتمكين المرأة مع مسؤول بالاتحاد الأوروبي

استقبلت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، ديفيد ماكاليستر رئيس لجنة الشئون الخارجية ببرلمان الاتحاد الأوروبي، والذي يزور مصر حالياً، وذلك بحضور السفير كريستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، والسفير بدر عبدالعاطي سفير مصر في بروكسيل، وهدفت الزيارة التعرف على جهود مصر في مجال تمكين المرأة وأهم التحديات التي تواجه هذا الملف.

وأكّدت مايا مرسي أنَّ المحرك الأساسي خلف ما حصلت عليه المرأة في مصر من مكتسبات خلال الفترة الماضية هو وجود إرادة سياسية داعمة ومساندة للمرأة ومؤمنة بأهمية تمكينها في كل المجالات، مستعرضة جهود مصر في هذا المجال، والتي يأتي في مقدمتها إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2017 الاستراتيجية الوطنية لتمكّين المرأة 2030 في إطار أهداف التنمية المستدامة، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وتمّ إطلاق آلية مستقلة لمراقبة تنفيذ الاستراتيجية هو مرصد المرأة المصرية.

كما أشارت إلى أنَّ نسبة النساء في البرلمان ارتفعت إلى 28%، وبلغت أعلى نسبة للوزيرات في مصر 25%، وبلغت نسبة النساء اللاتي يشغلن منصب نائب الوزير 27%، و31% في منصب نائب محافظ، و25% سفيرات، مؤكّدة أنَّ المرأة المصرية كسرت الحواجز الزجاجية ووصلت إلى العديد من المواقع القيادية دون تمييز وأصبحت مستشارة لرئيس الجمهورية ومحافظة، وقاضية وغيرها من المناصب القيادية.

جهود مصر في القضاء على العنف ضد المرأة

وأشارت مايا مرسي إلى جهود مصر في القضاء على العنف ضد المرأة، واستعرضت أهم التشريعات التي صدرت في هذا المجال، مؤكّدة أنَّ مصر قد أحرزت إنجازاً كبيراً في القضاء على ختان الإناث، لافتة الى أن بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية 2021، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أظهرت انخفاض نسبة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في الفئة العمرية من 0 الى 19 سنة من 21%؜ 2014 إلى 14% عام 2022، كذلك انخفضت نسبة المتوقع ختانهنّ إلى 27% عام 2021 مقابل 56% عام 2014.

ولفتت إلى الجهود التي بذلتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن المجلس أطلق تقريراً حول «الاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة 2015-2020»، والذي هدف الى تسليط الضوء على أهم نتائج الاستراتيجية.

وتطرقت رئيسة المجلس إلى الحديث حول جهود مصر في دمج المرأة في الشمول المالي، مشيرة إلى «تحويشة» أول تطبيق رقمي على مستوى مصر للادخار، لمجموعات من السيدات وربطها بالنظم المصرفية لتسهيل الوصول الى السيدات بالقرى المختلفة، ولأول مرة تكون ميسرات المجلس القومي للمرأة وكيلات مصرفيات بالقرى.

وأشارت إلى إطلاق مصر المشروع القومي للتنمية الأسرة المصرية، ويهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام والارتقاء بخصائص السكان ، بالإضافة إلى مبادرة الصحة الرئاسية «100 مليون صحة/ صحة المرأة المصرية»، التي وصلت إلى أكثر من 23 مليون سيدة بالكشف عن سرطان الثدي والأمراض غير المعدية، مما أدي إلى انخفاض بنسبة 50% في السيدات اللاتي يدخلن في المراحل الثالثة والرابعة من سرطان الثدي.

وأشارت مايا مرسي إلى أن العنف السيبراني والعنف الناتج عن التكنولوجيا يشكل تحديًا عالميًا ملحًا و حاجزًا مقلقًا ضد قيادة المرأة ومشاركتها في عمليات صنع القرار، موضحة أنه مع استمرار كسر المرأة للقيود وتركها بصمات في السياسة والحياة العامة، فقد تواجه المرأة موجة جديدة من الهجمات المُصممة لتقويض تقدمها، مشيدة بالتعاون القائم بين المجلس والاتحاد الأوروبي في مصر من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج لتمكين المرأة المصرية.

فيما عبر ديفيد ماكليستر عن سعادته بلقاء الدكتورة مايا مرسي خلال زيارته القصيرة لمصر، والتعرف على جهود الدولة المصرية في ملف تمكين المرأة، موضحًا أنَّ هذا الملف من بين أهم الملفات التي يعمل عليها برلمان الاتحاد الأوروبي، وأكّد أهمية مواجهة العنف السيبراني الذي سوف يشكل ردّ فعل سلبي أمام رغبة المرأة في الوصول الى مواقع صنع القرار والمشاركة في الحياه العامة حول العالم.