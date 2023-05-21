المجلس القومي للمرأة يشارك في افتتاح ملتقى التمكين بالفن (صور)

شارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات افتتاح ملتقى التمكين بالفن في دورته الأولى، إذ أكدت الدكتورة رانيا يحيى عضوة المجلس ومقررة لجنة الفنون والآداب عن سعادتها بإطلاق الملتقى من قلب المتحف القومي للحضارة المصرية، للتأكيد على تقدير مصر لقيمة الفنون ولدور ومكانة المرأة في المجتمع و كرائدة من رواد الفن التشكيلي.

وقالت عضوة المجلس، إن الفنون بأشكالها المختلفة لطالما كانت وسيلة لتحقيق تقدم المجتمعات ونهضتها، علاوة على دورها الفعال في الحفاظ على التاريخ والهوية، وفي تعزيز جهود المرأة نحو نيل حقوقها.

وأكدت أن هذا ما لمسناه من الأعمال الإبداعية لرائدات الفن التشكيلي المصريات، وذكرت منهن المبدعات إنجى افلاطون.. وجاذبية سري، وعفت ناجي وغيرهن كثيرات لدورهن البارز في تركيز الفن التشكيلي على جوهر قضايا المرأة والمجتمع.

وأضافت: أننا لن ننسى رواد الفن التشكيلي من الرجال المبدعين الداعمين لقضايا المرأة وعلى رأسهم الفنان التشكيلي الكبير محمود مختار صاحب تمثال نهضة مصر.

واستعرضت الدكتورة رانيا يحيي جهود المجلس في مجال دعم قضايا المرأة عبر الفنون، مؤكدة أن المجلس يولي اهتمامًا كبيرًا بدور ومكانة المرأة في الفنون، وفي هذا السياق فقد استحدث المجلس ضمن تشكيل لجانه لجنة للفنون والآداب، تضم نخبة من الفنانين والمبدعين بمجالات الفنون المختلفة، وتُعنى اللجنة بجميع قضايا المرأة والفن، وجاري إعداد دليل حصر بالمبدعات في المجالات الفنية والأدبية المختلفة.

كما وقع المجلس بروتوكول تعاون مع أكبر مؤسسة فنية ثقافية تعليمية في مصر وهي أكاديمية الفنون، بهدف المساهمة في النهوض بأوضاع المرأة المصرية بالفنون.

وفي إطار حملة الـ16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، التي يطلقها المجلس كل عام لتوعية بقضية العنف ضد المرأة، تم إطلاق مسابقة فنية بعنوان «كوني» لتشجيع الطلبة والطالبات على تقديم أعمال فنية مميزة تُعبر عن مبادئ الحرية والاحترام والمساواة ومناهضة كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة.

وضمن فعاليات الحملة أيضا نفذت لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس ، جدارية تهدف لمناهضة العنف ضد المرأة ذات الإعاقة بعنوان "يالا نحميها"، استهدفت تشجيع طلبة وطالبات المدارس للتعبير من خلال الرسم عن كيفية مناهضة العنف ضد المرأة ذات الإعاقة من خلال رسم لوحات يستخدمن فيها كامل إبداعتهن للتعبير فيها عن الموضوع.