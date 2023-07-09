«الجيولوجيا متوسطة وعلم النفس فرحنا».. سعادة طلاب الثانوية العامة بامتحانات اليوم

تحدّث العديد من طلاب الثانوية العامة، عن امتحاني الجيولوجيا للشعبة العلمية علوم، وعلم النفس للشعبة الأدبية، حيث أدى الطلاب الامتحان فيهما اليوم، بداية من الساعة التاسعة صباحا بجميع محافظات مصر، حيث أعرب معظم الطلاب، عن رضاهم وسعادتهم عن الامتحانين بقدر كبير.

امتحان الجيولوجيا.. في مستوى الطالب المتوسط

طلاب الشعبة العلمية علوم بمدرسة العروبة، تحدّثوا عن امتحان الجيولوجيا، إذ قال محمد، إنّ الامتحان كان متوسط، لكن بالطبع كان أسهل من الكيمياء التي شكلت صدمة له، بينما كانت الأسئلة فيه ليست مباشرة، بل تحتاج إلى تفكير عميق وهذا يأخذ من الوقت كثيرًا، وهناك بعض الإجابات اضطر لكتابتها دون مراجعتها، لكن هناك رضا في المجمل عن إجاباته.

وأوضح أمجد بشر، أنَه كان يعلم أنّ امتحان الجيولوجيا لن يكون سهلا، لكنه تفاجأ بعدم صعوبته، وهناك بعض الأسئلة مثل المقالية كانت تحتاج إلى وقت أكبر للإجابة عليها، بينما الأسئلة المخصص لها درجتين كانت الأصعب: «حسيت إنّي عملت مجهود كبير في الحل لكن في النهاية حليت، وواثق من الإجابات».

امتحان علم النفس.. سهل وجبر بخاطر الطلاب

وفي سياق متصل، تحدّث طلاب الشعبة الأدبية بمدرسة الأورمان الإعدادية، عن امتحان علم النفس، حيث قال «هاني» إنّ الامتحان كان سهلا للغاية، والإجابات كانت غير محيرة، «كل اللي ذاكرناه لقيناه، بصراحة الموضوع عدى جميل ولطيف، ونتمنى الامتحانات الجاية تكون كلها كده».

وأوضح مصطفى أنّ امتحان علم النفس كان «أسهل مما توقع»، وأنّه ثاني الامتحانات سهولة بعد الجغرافيا، ورغم أنّه اختلف مع أصدقائه حول إجابة بعض الأسئلة إلا أنّه كان متأكدا من إجاباته، فيما أعرب الطالب يوسف، عن سعادته من مستوى الامتحان، «بصراحة جبر بخاطرنا ومذاكرتنا مراحتش هدر، امتحان مباشر ووقته متقسم على الأسئلة بالظبط».

وكانت هناك ملاحظة جماعية من طلاب الشعبتين العلمية والأدبية، بأنّ هناك محاضر إثبات حالة تمّ تحريرها لمن لم يحل الأسئلة المقالية في ورقة المفاهيم، خشية أن تضر بالطالب إذا لم يسعفه الوقت في الحل.