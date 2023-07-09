طلاب الشعبة الأدبية يؤدون امتحان علم النفس والاجتماع اليوم

يؤدي طلاب الشعبة الأدبية، اليوم الأحد، الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع في تمام الساعة الـ9 صباحًا ويستمر حتى الـ12 ظهرًا داخل اللجان بالمدارس على مستوى الجمهورية وسط إجراءات احترازية مشددة ووقائية، حفاظًا على صحة وسلامة الجميع، ووفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.

المراجعة النهائية

وأتاحت وزارة الشباب والرياضة، مراجعة ليلة الامتحان علم نفس واجتماع للثانوية العامة 2023، ويمكن لكل طلاب الشعبة الأدبية الدخول علي موقع الوزارة علي يوتيوب لمشاهدة لمراجعة النهائية من هنا .

النماذج الإسترشادية

وتعد النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2023 أعدتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي من خلال نخبة من أساتذة الجامعات في علم النفس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لكي يستفيد منها الطلاب.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة الأدبية تحميل نموذج اختبار تجريبي لمادة علم النفس والاجتماع الصف الثالث الثانوي، حيث يعتبر النموذج مقدم من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ويحتوي على أسئلة 50 سؤالًا لـ إفادة الطلاب قبل بدء الامتحان، حيث يمكن للطلاب تحميله من هنا .