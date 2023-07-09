الأمن الأردني: مقتل 3 مطلوبين في قضايا إرهاب بعد اشتباك مسلح

أعلنت مديرية الأمن العام بالأردن، مقتل 3 مطلوبين في قضايا إرهابية باشتباك مسلح مع قوة أمنية خاصة، منهم اثنان فرا من أحد مراكز الإصلاح والتأهيل قبل أيام، حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

قوة أمنية خاصة داهمت موقع المتهمين

وقال المتحدث الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني، في بيان، اليوم الأحد، إن قوة أمنية خاصة داهمت موقع وجود ثلاثة مطلوبين بقضايا إرهابية، بالقرب من الشريط الحدودي الجنوب الشرقي للمملكة، ومنهم شخصان فرا من داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل قبل أيام، وثالث هو أحد المطلوبين الرئيسيين في خلية الحسينية الإرهابية، واستشهاد العميد عبد الرزاق الدلابيح.

وأكد المتحدث الإعلامي للمديرية، أن القوة الأمنية حاصرت الأشخاص بعد ملاحقتهم والوصول إليهم، وطبقت معهم قواعد الاشتباك بعد أن أطلقوا أعيرة نارية كثيفة باتجاه القوة من أسلحة نارية أوتوماتيكية كانت بحوزتهم ما أدى لمقتلهم جميعًا.