إنشاء 82 مشروعا رياضيا بتكلفة 266 مليون جنيه في أسيوط

اطلع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على آخر مستجدات مشروعات قطاع الشباب والرياضة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والقومي لتطوير الريف المصري، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأشار إلى أهمية تكثيف الجهود والتعاون بين الجهات المعنية لزيادة معدلات الإنجاز ونهو الأعمال، وفقا للخطة الزمنية المقررة، جاء ذلك خلال لقائه المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وعلاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط.

82 مشروعا بالشباب والرياضة

واستعرض اللقاء الموقف التنفيذي لمشروعات مراكز الشباب والرياضة، ونسب التنفيذ في 82 مشروعا بقطاع الشباب والرياضة بتكلفة 266 مليون جنيه، التي وصل إليها حتى الآن فضلاً عن بحث الحلول والمقترحات وإزالة المعوقات أو أية ملاحظات قد تظهر حتى يتسنى تلافيها بالتنسيق مع كل الجهات.

المتابعة الميدانية للمشروعات

وأكد محافظ أسيوط ضرورة النزول الميداني ومتابعة تنفيذ المشروعات ورصد الملاحظات أولاً بأول، والعمل على تذليل أي عقبات قد تحدث، لافتا إلى متابعته المستمرة لأعمال تنفيذ المشروعات بالقرى والنجوع حتى الانتهاء من الأعمال من خلال جولاته الميدانية فضلاً عن عقد الاجتماعات واللقاءات مع مسئولي كل قطاع على حده للاطمئنان على نسب التنفيذ ومراحل العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها.