«التعليم» تنفي تسريب امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانا مهما وعاجلا بشأن ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات بشأن امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للثانوية العامة بلجنة الشهيد طيار محمد عادل شبل الثانوية المشتركة التابعة لإدارة الباجور التعليمية بالمنوفية.

لا صحة لتسريب امتحان الجيولوجيا

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّ الادعاءات غير صحيحة تماما، وتأخر دخول كراسات الأسئلة لـ9 طلاب بإحدى لجان المدرسة، وتم تعويض هؤلاء الطلاب عن هذا الوقت، مشيرة إلى أنّ ما أثير عن تسريب الامتحان، ادعاءات ليس لها أي أساس من الصحة.