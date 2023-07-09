نقل زوج ابنة صلاح عبد الله للمستشفى بعد تعرضه لحادث سير (صور)

أعلنت الإعلامية دنيا صلاح عبد الله ابنة الفنان صلاح عبد الله عن تعرض زوجها لحادث سير خلال الساعات الماضية، مما أدى إلى نقله إلى المستشفى على وجه السرعة.

ابنة صلاح عبد الله تكشف عن حادث زوجها

ونشرت دنيا صلاح عبد الله مجموعة صور للسيارة بعد تهشم جزء منها بعد الحادث، عبر حسابها الشخصي «فيس بوك»، وعلقت عليها: «اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه، جوزي عمل حادثة كبيرة دعواتكم».

خر أعمال الفنان صلاح عبد الله

آخر أعمال الفنان صلاح عبد الله فيلم البطة الصفرا المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة ضمن موسم الصيف، مع عدد من الأفلام الأخرى.

كما شارك صلاح عبد الله في مسلسل بيضة دهب، الذي جري تصويره في عام 2023، ولكن لم يتم تحديد موعد لعرضه، وذلك بعد النجاح الذي حققه من خلال شخصية الجواهرجي خلال مسلسل جت سليمة من بطولة الفنانة دنيا سمير غانم.