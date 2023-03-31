صلاح عبد الله في «أنا والقناع»: حلمت بـ«الأوسكار».. وندمان على بعض الأفلام

قال الفنان صلاح عبد الله، إن هناك بعض الأفلام التي قدمها، لكنه غير راض عنها، مشيرًا أنها ليست أفلام مقاولات، بل أفلاما أقل تكلفة، وتوصف بأنها سهلة، معربا عن ندمه على تقديم مثل هذه الأعمال.

أفلام مهمة في مسيرة صلاح عبد الله

أضاف صلاح عبد الله، خلال لقائه مع الإعلامية منى عبد الوهاب، في برنامج «أنا والقناع» المعروض على قناة «الحياة»، أنه قدم عددا من الأفلام المهمة، وحصل على جوائز بسبب دوره فيها، مثل: الرغبة وكباريه والفرح، مشيرًا إلى أن الفيلمين الأخيرين من الأفلام المهمة.

مفيش ممثل محلمش بالأوسكار وجائزة مهرجان كان

تحدث صلاح عبد الله، عن رغبته في أن يكون أول اسم على أفيش الأعمال الفنية، متابعا: «مفيش ممثل محلمش بالأوسكار وبجايزة مهرجان كان، لكن إمتى تأيف الحلم، وإلا هتغرق فيه، ولو غرقت فيه يبقى خلصت»، مختتما: «لسه مجاش الدور».