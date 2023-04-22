صلاح عبد الله: شاهدت أحمد عبد العزيز في سره الباتع بانبهار شديد

قال الفنان صلاح عبدالله، إن أكبر مفاجأة في مسلسل سره الباتع كان الشيخ شهاب الذي كان يؤدي دوره الفنان أحمد عبدالعزيز، متابعا «المختلف في أحمد عبد العزيز أنه يقدم الشيخ شهاب».

حالة انبهار بأحمد عبد العزيز

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على قناة «الحياة»، أن كل الناس على السوشيال ميديا كتبت تعليقات جيدة عن أداء الفنان أحمد عبد العزيز في دور الشيخ شهاب بمسلسل سره الباتع، «أنا بشاهد أحمد عبد العزيز في سره الباتع في حالة انبهار شديدة».

أحمد عبد العزيز وشخصية شهاب

ولفت الفنان صلاح عبد الله إلى أن الفنان أحمد عبد العزيز لم يقدم شخصية شبيهة بشخصية الشيخ شهاب في سره الباتع قبل ذلك، حيث قدمه بقدر غير متوقع.

وقال الفنان صلاح عبد الله: «أحمد عبد العزيز قدم أدوارا كثيرة للغاية في السينما والدراما والمسرح لكنه قدم شخصية شهاب بشخصية بسيطة وشريرة، وقدم الدور بشكل رائع، وكل المشاهدين مبهورون بأداء أحمد عبد العزيز».