السجن 5 سنوات لعامل ونجليه لإدانتهم بإحداث عاهة مستديمة لشخص في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة عامل ونجليه بالسجن 5 سنوات، لإدانتهم بإحداث عاهة مستديمة لشخص بمركز طهطا.

وصدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد، وعضوية المستشارين محمد سعد موسى ومحمد يوسف عبدالله، وأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.

إحداث عاهة مستديمة لشخص

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بلاغا من المجنى عليه «ح خ ع»، يفيد قيام المتهم «م.ح.ح»، عامل، ونجليه «ع.م.ح» و«ا.م.ح»، بالتعدي عليه بالضرب وإحداث عاهة مستديمة له بسبب خلافات بينهما.

وكشفت التحريات صحة أقوال المجني عليه، حيث قام خلالها المتهمون بالتعدي عليه بالضرب متحدثين إصابته والتي تسببت له في عاهة مستديمة.