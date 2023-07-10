أسعار تذاكر حفل مي كمال وأحمد علي الحجار بالأوبرا

ضمن المهرجان الصيفي للغناء والموسيقى الذي تنظمه وزارة الثقافة متمثلة في دار الأوبرا تستعد الأوبرا لتقديم مجموعة من الحفلات الفنية ومن بينها حفل غنائي، للفنانين مي كمال وأحمد علي الحجار وذلك يوم الأربعاء 19 يوليو، في الثامنة والنصف على المسرح المكشوف.

إتاحة حجز التذاكر أونلاين

وأعلنت دار الأوبرا أن الحجز متاح من خلال شباك التذاكر بدار الأوبرا، إتاحة حجز التذاكر أونلاين عبر الموقع الرسمي من خلال هذا الرابط.

كما أوضحت الأوبرا شروط حضور الحفل كالتالي:

- تبلغ قيمة تذاكر الحفل 160 جنيها وسيكون الجلوس بأسبقية الحضور.

- أكدت دار الأوبرا المصرية إخلاء مسئوليتها عن التذاكر التي يتم شراؤها عن طريق أي مصادر أخرى غير ذلك.

- وشددت على الالتزام بالزي اللائق بدار الأوبرا المصرية «ممنوع ارتداء الشورت».

- الالتزام بدخول البوابة المخصصة لدخول الحفل.

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

- ممنوع التصوير.

فعاليات مشروع «الأساتذة»

وكانت دار الأوبرا شهدت فعاليات مشروع «الأساتذة» الذي يستهدف صياغة وتوزيع التراث الموسيقي العربي بأساليب عصرية جديدة، وأحيا الحفل النجم مدحت صالح، وشهد المشروع الذي شهدت انطلاقته الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، إشادة واسعة من الجمهور والنقاد خاصة وإنه جرى نقل الحفل مباشرة على قناة «الحياة»