مواعيد حفلات دار الأوبرا المصرية.. أسعار التذاكر تبدأ من 110 جنيهات

حفلات عديدة ومتنوعها تقدمها دار الأوبرا المصرية بشكل يومي، تناسب الأذواق المتنوعة من الجمهور العريض وبأسعار متوسطة.

واستمرارًا لسلسة الخدمات اليومية التي تقدمها «الوطن» نستعرض مواعيد حفلات دار الأوبرا بمسارحها المتنوعة، وأسعار التذاكر.

الصالون الثقافي

يقام على مسرح سيد درويش، بالإسكندرية اليوم 15-5-2023، في تمام الساعة 8:30.

ندوة ثقافية

تعقد على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، غدا، في تمام الساعة الثامنة والنصف.

باليه كارمينا بورانا

وهي رقصات غنائية تقدمها فرقة باليه أوبرا القاهرة، وأوركسترا أوبرا القاهرة، على المسرح الكبير، مساء يوم 18-5-2023، في تمام الساعة الثامنة والنصف.

فرقة أوبرا الإسكندرية

تقدم فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي حفلها على مسرح سيد درويش يوم 18-5-2025، مساء الساعة الثامنة والنصف، ويبدأ سعر تذاكرها من 160 جنيها.

كايرو كافية

يقام حفل كايرو كافية لعلي شرف بمسرح الجمهورية بالقرب من قصر عابدين بوسط القاهرة، يوم 18-5-2023، مساء الساعة الثامنة والنصف، وتبدأ أسعار التذاكر من 135 جنيها.

ريسيتال فيولينه وهارب

يقام حفل ريسيتال فيولينه وهارب، لحسام شحاتة ومنال محي الدين، يوم 18-5-2023، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء على المسرح الصغير، بدار الأوبرا المصرية، ونبدأ أسعار التذاكر من 110 جنيهات.

شروط حضور حفلات دار الأوبرا

يشترط لحضور حفلات دار الأوبر المصرية اتباع التعليمات الآتية:

- تفتح الأبواب في تمام الساعة 7 مساء.

- الالتزام بالزي الرسمي «البدلة الكاملة».

- غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

- ممنوع دخول الأطفال أقل من 7 سنوات.

- ممنوع التصوير.