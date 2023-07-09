«ألف روح» للمطربة بلقيس فتحي تتخطى المليون مشاهدة بعد 24 ساعة من طرحها.. فيديو

دخلت أغنية «ألف روح» للفنانة بلقيس فتحي، «تريند» موقع «يوتيوب»، وتخطت نسبة مشاهدتها أكثر من مليون مشاهدة، وذلك بعد 24 ساعة من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير.

وتعتبر أغنيه «ألف روح» رابع أغنيات بلقيس فتحي، التي تشدو فيها باللهجة المصرية خلال عامين، تعاونت خلالها مع الشاعر المصري أحمد حسن راؤول، والملحن اللبناني غي مانوكيان، ومن توزيع سليمان دميان، وأخرج الأغنية إيلي فهد.

ألف روح هي رابع أغنيات بلقيس فتحي

وتقول كلمات الأغنية:

قالوا دي يوم يومين آخرها

ولو توصل لفين في غيرها

دي وقعة ووقعتين كبيرها

ونمسح اسمها

قالوا كلام كتير وأعدّي

أنا مش شايفة غير تحدّي

عايزة أفرح وأطير لوحدي

بناس أنا أحبها

بلقيس قررت أن تحتفل مع الجمهور المصري

وقررت بلقيس الاحتفال مع الجمهور المصري بموسم الصيف من خلال إطلاقها أغنية جديدة باللهجة المصرية وصفتها بأنها تشبهها كثيرا.

وكتبت بلقيس عن الأغنية عبر حسابها على «إنستجرام»: «مؤخرا ألف روح خرجت للنور، عمل اشتغلته من قلبي بكل حب وبيشبهني بكل التفاصيل والأغنية تشبه ناس كتير وإن شاء الله تلمس وجدانكم».