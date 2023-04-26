بلقيس تختم حفلات عيد الفطر.. وتؤجل زيارتها للسودان

اختتمت الفنانة بلقيس حفلات عيد الفطر المبارك، بإحياء حفلتين بدولتي الكويت وقطر، حيث قدمت في ثالث ليالي العيد حفلًا غنائيًا في قاعة البركة في فندق كراون بلازا بمدينة الكويت وخلال الحفل قدمت مجموعة من أغانيها متضمنة عددًا من الأغنيات التراثية الكويتية.

حفلات العيد

وقدمت بلقيس، في رابع ليالي العيد حفلًا بالمركز الوطني للمؤتمرات بالدوحة، وذلك وسط تفاعل جماهيري كبير من جمهورها في البلدين، كما كانت على موعد مع الجمهور السوداني يوم 28 أبريل الجاري في حفل غنائي ونظرًا للوضع الراهن في السودان تم تأجيل الحفل لحين إِشغار أخر.

بلقيس تطرح أحدث أغنياتها

وتستعد بلقيس خلال هذه الأيام لطرح أحدث أغنياتها باسم عرفتوه، التى تعاونت من خلالها مع نفس فريق عمل أغنية انتهى وهما المخرج دان حداد والشاعر مشاري إبراهيم والملحن عبد العزيز الويس والموزع الموسيقي على المتروك.

نسبة المشاهدات

يذكر أن أغنية انتهي حصلت على جوائز عالمية ووصلت نسب مشاهدتها حتى الأن إلى 34 مليون على موقع يوتيوب، وفي سياق متصل حققت أغنية «دا اللى حصل» نسبة مشاهدة وصلت إلى 13 مليون وهى الأغنية التي أطلقتها بلقيس احتفالًا بالفنان طلاح مداح في ليلة صوت الأرض منذ شهرين.