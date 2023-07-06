بلقيس فتحي تطرح أغنية «ألف روح» باللهجة المصرية

طرحت الفنانة بلقيس فتحي منذ قليل، أغنية «ألف روح» باللهجة المصرية عبر منصات السوشيال ميديا.

«ألف روح» من كلمات أحمد حسن راؤول

أغنية «ألف روح» تعاونت فيها بلقيس مع الشاعر أحمد حسن راؤول، والملحن اللبناني مانوكيان، ومن توزيع سليمان دميان، وإخراج إيلي فهد.

بلقيس قررت أن تحتفل مع الجمهور المصري بموسم الصيف من خلال إطلاقها لأغنية جديدة باللهجة المصرية وصفتها بأنها تشبهها كثيراً.

وكتبت بلقيس عن الأغنية عبر حسابها على «إنستجرام»: «مؤخراً ألف روح خرجت للنور، عمل اشتغلته من قلبي بكل حب وبيشبهني بكل التفاصيل والأغنية تشبه ناس كتير وإن شاء الله تلمس وجدانكم».

«ألف روح» رابع اغنيات بلقيس باللهجة المصرية

يذكر أن أغنية «ألف روح» رابع أغنية لبلقيس فتحي باللهجة المصرية بعد «دبلوماسي» و«نتدلع» و«المزاجنجي».