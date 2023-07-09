«الأوبرا» تنظم حفلا لطلاب مركز تنمية المواهب على المسرح الكبير

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلا لطلاب مركز تنمية المواهب، تحت إشراف الدكتور سامح صابر، ويشارك فيها طلاب «فصول السوزوكي» (الفيولينة)، تدريب الدكتور فوزي إبراهيم، ونهاد جمال الدين، بمشاركة ضيفتا الشرف الدكتورة نهى واصف «هارب»، ونهى درويش «بيانو» وذلك في الثامنة والنصف مساء الاثنين 10 يوليو على المسرح الكبير.

الحفل يوم 10 يوليو

يتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال الكلاسيكية التي وضعها كبار المؤلفين، منهم: ريدنج، باخ، هاندل، برامز، بيتهوفن، شومان، فيفالدي وغيرهم، أداء رانا علي، هنا هاني، سيلينا محمد، كارمن أحمد، كنزي محمد، تيم الله شادي، ياسين أيمن، يحيي أسامة، جويس أسعد، فرح تامر، لوسيندا تامر، جونير وجيه، فيلوباتير جرجس، تالين تامر، تيا هيثم، أنس السيد، أحمد عادل، جنا أحمد، يحيي عمرو، فريده رامي، مالك حاتم، مريم محمود، يحيى حسن، ماريا أسعد، كنزي صارو، رفيف حسن، جودي وائل، شادي محمد.

الحفل يقام على المسرح الكبير

يذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون، ويضم أقساما مختلفة ومتنوعة، كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعا لهم وتقديرا لجهدهم خلال فترة الدراسة.